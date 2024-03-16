Почеттино: Тьяго Силва хорошо тренируется и ждет своего шанса

Наставник «Челси»поделился мнением о 39-летнем центральном защитнике лондонского клуба

«Всё всегда сводится к тому, чтобы проявлять себя и заслуживать выхода на поле. Дело не в имени, опыте или наличие статуса легенды.

Конечно, Тьяго хорошо тренируется и ждёт своего шанса выйти на поле», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

В середине февраля бразилец получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей «Челси».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» летом 2024 года не будет продлевать контракт с 39-летним Силвой.