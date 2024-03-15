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    Вице-президент «Барселоны»: У нас есть Ямаль, сильный состав и тренер

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    Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «сине-гранатовые» сыграют против ПСЖ.

    Ламин Ямаль и Роберт Левандовский
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    Ламин Ямаль и Роберт Левандовский

    «У нас есть Ламин Ямаль, сильный состав и тренер, у которого есть вера. Это будет очень хороший матч на выбывание. Также у них отличный тренер.

    Мы не хотели встретиться с "Манчестер Сити", а они не хотели с нами. Мы обсуждали эту ситуацию с Чики (Чики Бегиристайн — спортивный директор "Манчестер Сити", ранее работавший в "Барселоне")», — приводит слова Юсте Sport.es.

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