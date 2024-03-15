Вице-президент «Барселоны»: У нас есть Ямаль, сильный состав и тренер

Вице-президентвысказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «сине-гранатовые» сыграют против

«У нас есть Ламин Ямаль, сильный состав и тренер, у которого есть вера. Это будет очень хороший матч на выбывание. Также у них отличный тренер.

Мы не хотели встретиться с "Манчестер Сити", а они не хотели с нами. Мы обсуждали эту ситуацию с Чики (Чики Бегиристайн — спортивный директор "Манчестер Сити", ранее работавший в "Барселоне")», — приводит слова Юсте Sport.es.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи» (1:1 и 3:1). Первый матч четвертьфинала турнира пройдет 9-го апреля в Париже, а 16-го числа состоится ответная игра в Барселоне.