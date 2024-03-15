«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала

Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет на этой стадии с мадридским «Реалом».

Лондонский «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Барселона» — с «Пари Сен-Жермен».

Соперником дортмундской «Боруссии» стал мадридский «Атлетико».

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Бавария»

«Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9—10 апреля, ответные 16—17 апреля.

В полуфинале победитель пары «Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд сыграет либо с «Барселоной», либо с «ПСЖ».

Победитель пары «Арсенал» — «Бавария» встретится в 1/2 финала с победителем противостояния «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Следить за жеребьевкой 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций можно в специальной трансляции LiveSport.Ru.

Финал Лиги Чемпионов сезона 2023/2024 пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».