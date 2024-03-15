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    «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет на этой стадии с мадридским «Реалом».

    Лондонский «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Барселона» — с «Пари Сен-Жермен».

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    Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Арсенал» — «Бавария»

    «Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд

    «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

    «Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

    Первые матчи 1/4 финала состоятся 9—10 апреля, ответные 16—17 апреля.

    В полуфинале победитель пары «Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд сыграет либо с «Барселоной», либо с «ПСЖ».

    Победитель пары «Арсенал» — «Бавария» встретится в 1/2 финала с победителем противостояния «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

    Следить за жеребьевкой 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций можно в специальной трансляции LiveSport.Ru.

    Финал Лиги Чемпионов сезона 2023/2024 пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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