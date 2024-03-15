«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»

Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет на этой стадии с мадридским «Реалом».
Лондонский «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Барселона» — с «Пари Сен-Жермен».
Соперником дортмундской «Боруссии» стал мадридский «Атлетико».
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Арсенал» — «Бавария»
«Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд
«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»
Первые матчи 1/4 финала состоятся 9—10 апреля, ответные 16—17 апреля.
Победитель пары «Арсенал» — «Бавария» встретится в 1/2 финала с победителем противостояния «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».
Следить за жеребьевкой 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций можно в специальной трансляции LiveSport.Ru.
Финал Лиги Чемпионов сезона 2023/2024 пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».