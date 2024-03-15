Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала, а также сетки полуфиналов в трех еврокубках — Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Старт церемонии запланирован на 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

Кто играет

Лига Чемпионов

В четвертьфинал Лиги Чемпионов пробились 8 команд из 4-х стран. Три клуба представляют Испанию, по две — Англию и Германию и одна из Франции.

«Реал» Мадрид, «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Англия» (оба — Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба — Германия), «ПСЖ» (Франция).

Жеребьевка не будет включать в себя никаких ограничений. Команды из одной страны могут попасть друг на друга.

Когда матчи

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9—10 апреля 2024 года, ответные 16—17 апреля 2024. Полуфиналы запланированы на 30 апреля — 1 мая 2024 и 7—8 мая 2024. Финал Лиги Чемпионов пройдет 1 июня 2024 года в Лондоне на «Уэмбли».

Лига Европы

Оставшиеся восемь клубов в Лиге Европы представляют пять стран. Три команды из Италии, две из Англии, по одной из Германии, Франции и Португалии.

«Милан», «Рома», «Аталанта» (все- Италия), «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Байер» (Германия), «Марсель» (Франция), «Бенфика» (Португалия).

Принцип жеребьевки аналогичен Лиги Чемпионов. Две команды из одной ассоциации могут сыграть на стадии четвертьфиналов и далее.

Когда матчи

Первые матчи 1/8 финала состоятся 11 апреля, ответные — 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал Лиги Европы пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Лига конференций

В четвертьфинал Лиги конференций пробились 8 команд из 7-ми стран. Две команды из Греции, по одной из Англии, Италии, Франции, Турции, Бельгии, Чехии.

«Олимпиакос», ПАОК (оба — Греция), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Лилль» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия).

Когда матчи

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций запланированы на 11 апреля, ответные пройдут 18 апреля. Полуфиналы — 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Афинах.