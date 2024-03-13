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    «Барселона» прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Барселона» — «Наполи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Барселона» одолела «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол «сине-гранатовые» забили на 15-й минуте. Полузащитник команды Фермин Лопес Мартин получил передачу в штрафной соперника и пробил по воротам, попав точно в левый нижний угол — 1:0.

    Спустя всего 2 минуты «Барселоне» удалось удвоить свое преимущество. Защитник команды Жоау Канселу принял решение ударить по воротам со средней дистанции и не прогадал — 2:0.

    На 30-й минуте «неаполитанцам» удалось сократить отставание до минимума. Защитник «Наполи» Амир Рахмани освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и попал точно в нижний угол ворот.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Уже на 84-й минуте встречи «Барселона» поставила точку в этом матче, забив 3-й гол в ворота «Наполи». Нападающий команды Роберт Левандовский выбрал идеальную позицию, получил мяч и отправил его в ворота — 3:1.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Барселона — Наполи 3:1
    Голы: 1:0 Фермин Лопес (15'), 2:0 Жоау Канселу (17'), 2:1 Амир Ррахмани (30'), 3:1 Роберт Левандовски (84') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Андреас Кристенсен (Ориоль Ромеу Видаль, 61'), Фермин Лопес (Серхи Роберто, 61'), Илкай Гюндоган, Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Жоау Фелиш, 81') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй (Матиас Оливера, 64'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Хамед Траоре (Джакомо Распадори, 79'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Виктор Осимхен, Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 64') Предупреждения: Андреас Кристенсен (21'), Ламин Ямал (44'), Жуан Жесус (45 + 2'), Хамед Траоре (64'), Матиас Оливера (67')

    По сумме 2-х встреч (1:1 и 3:1) «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Наполи» завершил свое участие на этом турнире.

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