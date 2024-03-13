«Барселона» — «Наполи»: счет матча 3:1, обзор голов

Первый гол «сине-гранатовые» забили на 15-й минуте. Полузащитник команды Фермин Лопес Мартин получил передачу в штрафной соперника и пробил по воротам, попав точно в левый нижний угол — 1:0.
Спустя всего 2 минуты «Барселоне» удалось удвоить свое преимущество. Защитник команды Жоау Канселу принял решение ударить по воротам со средней дистанции и не прогадал — 2:0.
На 30-й минуте «неаполитанцам» удалось сократить отставание до минимума. Защитник «Наполи» Амир Рахмани освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и попал точно в нижний угол ворот.
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Уже на 84-й минуте встречи «Барселона» поставила точку в этом матче, забив 3-й гол в ворота «Наполи». Нападающий команды Роберт Левандовский выбрал идеальную позицию, получил мяч и отправил его в ворота — 3:1.
По сумме 2-х встреч (1:1 и 3:1) «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Наполи» завершил свое участие на этом турнире.