Последний матч: «Лион» — «Тулуза» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тулуза» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.00.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тулуза»).
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