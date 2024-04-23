Монтгомери
Робин получила от организаторов wild card, благодаря чему оказалась сразу в основной сетке.
В текущей версии рейтинга американка занимает всего лишь 183-е место.
В середине апреля Монтгомери прошла квалификацию на турнире во французском Руане. В основной сетке 19-летняя теннисистка проиграла в первом круге нидерландке Аранче Рус (3:6, 1:6).
Перед этим Монтгомери дошла до четвертьфинала в мексиканском Сан-Луис-Потоси. Но это явно не тот случай, на котором стоит делать акцент, учитывая уровень соперниц.
Аванесян
Элина на прошлой неделе выиграла один матч на уровне основной сетке в Руане.
Россиянка начала с победы над француженкой Фионой Ферро, после чего уступила Мирре Андреевой (5:7, 4:6).
Примечательно, что в этом году Аванесян не прошла ни раунда только на одном турнире — на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
В остальных случаях Аванесян обязательно выигрывала хотя бы один матч. Правда, в текущем сезоне она до сих пор сыграла лишь не семи турнирах.
В прошлом году лучшим результатом Элины на грунте стал выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 2.60, победу Аванесян букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: очевидно, что у Элины есть отличная возможность пройти как минимум раунд на престижном турнире. Скорее всего, она воспользуется этим шансов. Соперница все-таки пока не очень убедительно играет на таком уровне.
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Рекомендуемая ставка: победа Аванесян с форой по геймам (-3,5) за 1.92.