«Тулуза» — «Лион». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1 15 марта, начало — 23:00 (мск) «Тулуза» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: после 25-ти туров команда Карлеса Мартинеса идет в таблице Лиги 1 на 11-м месте с 29 очками. Это неплохой результат с учетом больших изменений в клубе перед началом сезона.

Последние матчи: в предыдущей игре «Тулуза» уступила в гостях одному из аутсайдеров чемпионата Франции «Гавру» со счетом 0:1. Игра была равной и не самой привлекательной на протяжении всей встрече. Все ждали забитого гола, но это удалось сделать противнику.

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Ранее команда выиграла два матча подряд. Сначала был повержен «Лилль» (3:1) на своем поле, а затем пришла очередь «Ниццы» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: давно травмирован основной вингер Абухляль, также вряд ли успеют восстановиться крайние защитники Деслер, Мусса Диарра и опорник Женро.

Состояние команды: «Тулуза» играет с переменным успехом и очень неровно. У нее не самый сильный состав в этом сезоне, летом покинула клуб группа ведущих футболистов, но в целом главный тренер Мартинес отлично справляется с поставленными задачами по сохранению места в Лиге 1.

«Лион»

Турнирное положение: сейчас «Лион» располагается уже на 10-м месте в таблице Лиги 1, в последних турах команда совершила мощный рывок наверх и претендует теперь даже на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Пьерра Саже победили в гостях «Лорьян» со счетом 2:0. Голы в той встрече забивали Николас Тальяфико и Мама Бальде, для которого этот мяч стал первым в составе «ткачей».

Сначала «Лион» на своем поле уступил «Лиллю» (0:3), но там коррективы внесло раннее удаление, дальше был обыгран на выезде «Мец» со счетом 2:1.

Не сыграют: под вопросом участие Ляказатетта, Нуама, Бенрахма и Мангаля. Это потери, особенно первые двое, но не настолько чтобы критичные, так как сейчас состав у «Лиона» довольно глубокий.

Состояние команды: «Лион» очень здорово прибавил в последнее время, зимой была проведена мощная селекция, а малоопытный главный тренер Саже моментально нашел контакт с коллективом. Сейчас «ткачи» представляют собой грозную силу для любого соперника.

Статистика для ставок

В первом круге «Лион» разгромил «Тулузу» со счетом 3:0

В прошлом сезоне он также был сильнее (2:1, 1:0)

«Лион» в шести последних матчах выиграл пять раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тулузы» дают 2,65, а на «Лион» — 2,80. На ничью же букмекеры выставили котировки в районе 3,30.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,90, а тотал больше идет за 1,96.

Прогноз: «Тулуза» довольно крепкая команда, но справиться с «Лионом» ей справиться будет довольно сложно, даже с учетом возможного отсутствия в составе гостей Ляказетта. «Ткачи» несколько матчей провели без своего лидера и неплохо смотрелись в атаке.

Ставка: победа «Лиона» с форой 0 за 2,0.

Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант без подстраховки, «ткачам» по силам увезти три очка из «Тулузы».

Ставка: чистая победа «Лиона» 2,80.