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    «Пачуке» сразу несдобровать?!

    «Америка» — «Пачука». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ 24 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Америка» — «Пачука»
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    «Пачука»
    24 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Америка» и «Пачука». Начало игры — в 05:15 мск. «Америка» — «Пачука»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Америка»

    Турнирное положение: «Америка» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице чемпионата Мексики.

    При этом «Америка» лишь по дополнительным показателям опережает «Толуку». Да и оборона команды надежна: всего 11 пропущенных мячей в 16 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Америка» уступила «Пумасу» (1:2).

    Причем в 5 своих последних матчах «Америка» выиграла трижды. В них команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    А вот в Кубке чемпионов Центральной Америки команда мотивирована пробраться как можно дальше. Правда, с «Пачукой» ей придется очень непросто.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и в родных стенах она постарается соорудить комфортный задел.

    Наверняка «Америка» постарается сыграть на своих козырях. Да и родные стены явно должны помочь лидеру чемпионата Мексики.

    Очевидно, что хозяева будут стараться забить быстрый мяч. «Америка» уж точно будет агрессивно атаковать.

    «Пачука»

    Турнирное положение: «Пачука» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 6 месте.

    Притом, что «Пачука» еще не обеспечила себе место в топ-6. Да и выиграла команда всего в 9 матчах из 16.

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда победила. «Пачука» сумела одолеть «Сантос Лагуну» (2:0).

    Да и вообще, команда сильна, но, при этом нестабильна. Да и до последней виктории она уступила «Гвадалахаре» (0:1).

    Наверняка «Пачука» грезит мечтой пробиться в финал турнира. Да и ресурсы для этого у команды имеются.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Пачука» выглядит вполне прилично. Да и с атакой полный порядок!

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    В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза. «Пачуке» в них удалось отличиться 12 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

    Притом, что «Пачука» обладает весьма приличным составом. Да и поединки с «Америкой» для команды складываются удачно: 3 победы при 2 коллизиях в 5 последних поединках.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Пачука» явно постарается, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • До последней коллизии «Америка» выиграла в 2 матчах кряду

    • «Америка» пропустила всего 11 мячей в 16 матчах чемпионата Мексики

    • «Пачука» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Хозяева наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать с первых минут встречи.

    «Америка» явно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей, так что ждем от хозяев острых атак.

    Ставка: Победа «Америки» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Америка» — «Пачука» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. «Пачуке» сразу несдобровать?!
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