24 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Америка» и «Пачука». Начало игры — в 05:15 мск. «Америка» — «Пачука»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Америка»

Турнирное положение: «Америка» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице чемпионата Мексики.

При этом «Америка» лишь по дополнительным показателям опережает «Толуку». Да и оборона команды надежна: всего 11 пропущенных мячей в 16 матчах.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Америка» уступила «Пумасу» (1:2).

Причем в 5 своих последних матчах «Америка» выиграла трижды. В них команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных.

А вот в Кубке чемпионов Центральной Америки команда мотивирована пробраться как можно дальше. Правда, с «Пачукой» ей придется очень непросто.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и в родных стенах она постарается соорудить комфортный задел.

Наверняка «Америка» постарается сыграть на своих козырях. Да и родные стены явно должны помочь лидеру чемпионата Мексики.

Очевидно, что хозяева будут стараться забить быстрый мяч. «Америка» уж точно будет агрессивно атаковать.

«Пачука»

Турнирное положение: «Пачука» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 6 месте.

Притом, что «Пачука» еще не обеспечила себе место в топ-6. Да и выиграла команда всего в 9 матчах из 16.

Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда победила. «Пачука» сумела одолеть «Сантос Лагуну» (2:0).

Да и вообще, команда сильна, но, при этом нестабильна. Да и до последней виктории она уступила «Гвадалахаре» (0:1).

Наверняка «Пачука» грезит мечтой пробиться в финал турнира. Да и ресурсы для этого у команды имеются.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Пачука» выглядит вполне прилично. Да и с атакой полный порядок!

В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза. «Пачуке» в них удалось отличиться 12 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

Притом, что «Пачука» обладает весьма приличным составом. Да и поединки с «Америкой» для команды складываются удачно: 3 победы при 2 коллизиях в 5 последних поединках.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Пачука» явно постарается, как минимум, не уступить.

Статистика для ставок

До последней коллизии «Америка» выиграла в 2 матчах кряду

«Америка» пропустила всего 11 мячей в 16 матчах чемпионата Мексики

«Пачука» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Хозяева наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать с первых минут встречи.

«Америка» явно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей, так что ждем от хозяев острых атак.

Ставка: Победа «Америки» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.35