«Америка»
Турнирное положение: «Америка» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице чемпионата Мексики.
При этом «Америка» лишь по дополнительным показателям опережает «Толуку». Да и оборона команды надежна: всего 11 пропущенных мячей в 16 матчах.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Америка» уступила «Пумасу» (1:2).
Причем в 5 своих последних матчах «Америка» выиграла трижды. В них команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных.
А вот в Кубке чемпионов Центральной Америки команда мотивирована пробраться как можно дальше. Правда, с «Пачукой» ей придется очень непросто.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и в родных стенах она постарается соорудить комфортный задел.
Наверняка «Америка» постарается сыграть на своих козырях. Да и родные стены явно должны помочь лидеру чемпионата Мексики.
Очевидно, что хозяева будут стараться забить быстрый мяч. «Америка» уж точно будет агрессивно атаковать.
«Пачука»
Турнирное положение: «Пачука» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 6 месте.
Притом, что «Пачука» еще не обеспечила себе место в топ-6. Да и выиграла команда всего в 9 матчах из 16.
Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда победила. «Пачука» сумела одолеть «Сантос Лагуну» (2:0).
Да и вообще, команда сильна, но, при этом нестабильна. Да и до последней виктории она уступила «Гвадалахаре» (0:1).
Наверняка «Пачука» грезит мечтой пробиться в финал турнира. Да и ресурсы для этого у команды имеются.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Пачука» выглядит вполне прилично. Да и с атакой полный порядок!
В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза. «Пачуке» в них удалось отличиться 12 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.
Притом, что «Пачука» обладает весьма приличным составом. Да и поединки с «Америкой» для команды складываются удачно: 3 победы при 2 коллизиях в 5 последних поединках.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Пачука» явно постарается, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- До последней коллизии «Америка» выиграла в 2 матчах кряду
- «Америка» пропустила всего 11 мячей в 16 матчах чемпионата Мексики
- «Пачука» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
- 2.00Милан — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Рома — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.99Севилья — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Хозяева наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать с первых минут встречи.
«Америка» явно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей, так что ждем от хозяев острых атак.
Ставка: Победа «Америки» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.35