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    Сможет ли Мирра Андреева пройти первый круг в Мадриде?

    Андреева — Таунсенд. Ставка (к. 2.45) и прогноз на турнир в Мадриде 23 апреля 2024 года

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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Тейлор Таунсенд в первом круге турнира в Мадрид (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Андреева — Таунсенд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Андреева

    Мирра на прошлой неделе дошла до четвертьфинала во французском Руане.

    Это был первый турнир юной россиянки после паузы. В начале марта она уступила Кэти Волынец на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, после чего решила, что ей нужно на некоторое время остановиться.

    Вряд ли Андреева осталась довольна своим выступлением в Руане, но вряд ли кто-то будет отрицать, что здесь она играла значительно лучше, чем в Индиан-Уэллс и Дубае.

    Мирра одержала победы над Надей Подороской и Элиной Аванесян. В четвертьфинале 16-летняя теннисистка проиграла украинке Ангелине Калининой (4:6, 5:7).

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    В прошлом году Андреева прошла в Мадриде три раунда, выиграв у Лейлы Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя и Магды Линетт. В 1/8 финала ее остановила Арина Соболенко.

    Таунсенд

    Тейлор в текущем сезоне тоже сыграла пока только на одном грунтовом турнире.

    В начале апреля американка выиграла два матча в Чарльстоне. Прежде чем уступить бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко, она остановила Софию Кенин и Екатерину Александрову.

    Лучшим результатом Таунсенд в 2024-м пока что остается выход в третий раунд турнира WTA 1000 в Майами. Здесь она была близка к победе над Еленой Рыбакиной.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Таунсенд выиграла 12 из 16-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.63, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: американка точно нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что у Мирры не будет серьезных проблем на старте мадридского «тысячника».

    Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой в двух сетах за 2.45.

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    Ставка и прогноз на матч Андреева — Таунсенд с коэффициентом 2.45. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Мирра Андреева пройти первый круг в Мадриде?
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