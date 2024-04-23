Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Тейлор Таунсенд в первом круге турнира в Мадрид (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Андреева — Таунсенд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

Мирра на прошлой неделе дошла до четвертьфинала во французском Руане.

Это был первый турнир юной россиянки после паузы. В начале марта она уступила Кэти Волынец на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, после чего решила, что ей нужно на некоторое время остановиться.

Вряд ли Андреева осталась довольна своим выступлением в Руане, но вряд ли кто-то будет отрицать, что здесь она играла значительно лучше, чем в Индиан-Уэллс и Дубае.

Мирра одержала победы над Надей Подороской и Элиной Аванесян. В четвертьфинале 16-летняя теннисистка проиграла украинке Ангелине Калининой (4:6, 5:7).

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В прошлом году Андреева прошла в Мадриде три раунда, выиграв у Лейлы Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя и Магды Линетт. В 1/8 финала ее остановила Арина Соболенко.

Таунсенд

Тейлор в текущем сезоне тоже сыграла пока только на одном грунтовом турнире.

В начале апреля американка выиграла два матча в Чарльстоне. Прежде чем уступить бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко, она остановила Софию Кенин и Екатерину Александрову.

Лучшим результатом Таунсенд в 2024-м пока что остается выход в третий раунд турнира WTA 1000 в Майами. Здесь она была близка к победе над Еленой Рыбакиной.

Также стоит отметить, что в прошлом году Таунсенд выиграла 12 из 16-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.63, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: американка точно нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что у Мирры не будет серьезных проблем на старте мадридского «тысячника».

Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой в двух сетах за 2.45.