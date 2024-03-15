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    Григорян объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича

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    Известный тренер Александр Григорян в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Вся эта история с увольнением, как по мне, связана исключительно с притязаниями на чемпионство. После зимней паузы Ивич, как человек нацеленный на результат, совершил несколько грубейших ошибок. И самая глобальная из них заключается в том, что после уверенного первого отрезка чемпионата, во втором серб попытался приспособиться к сопернику.

    Да, в 19-ом туре ряд лидеров пропускали игру — Джон Кордоба, Александр Черников, а также Никита Кривцов. Но, дело даже не в этом. Дело в том, как мыслил Ивич. То есть, дальше к чемпионству он решил пойти перестраховываясь. А, ведь, это посыл игрокам, которые после подобного начинают сомневаться в тренере.

  • Источник: Ивич покинул «Краснодар» после конфликта с Галицким
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    • Кроме того, в составе у серба так и не появился Кевин Кастаньо, которого купили зимой и который является основным опорником сборной Колумбии. А ведь этот игрок — созидатель. И, он должен был, на мой взгляд, пригодиться Ивичу и "Краснодару". Так что, если подытожить, можно сказать следующее — Владимир великолепно провёл работу на первом этапе, но, все стало на свои места после зимней паузы. Ведь в "Краснодаре" масса игроков, которые способны на сложные атакующие комбинации, а Ивич почему-то решил сдать назад.

    При Ивиче, если сравнивать с другими тренерами, вмешательство в дела команды Сергея Галицкого было минимальным. Но, это мое личное мнение, сформированное на основе информации, которую я получал из разных источников.

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    Мне кажется, Галицкий впервые пошёл на такой эксперимент ради результата и позволив команде пренебречь тем стилем игры, который всегда был ему по душе», — сказал Григорян.

    Полную версию интервью с Александром Григоряном смотрите здесь.

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