Источник: Ивич покинул «Краснодар» после конфликта с Галицким

был уволен с поста главного тренераиз-за разногласий с руководством клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, после ничьей с Рубином« (1:1) в 19-м туре РПЛ Ивич выгнал из раздевалки генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига.

После поражения от "Ростова" (1:2) в следующем туре Ивич жестко ответил владельцу клуба Сергею Галицкому после того, как тот нагрубил ему в личном разговоре.

"Стоит отметить, что если раньше никто из тренеров особым авторитетом для футболистов 'Краснодара' не являлся (они не были сильными личностями, способными отстаивать свое видение перед Галицким и его менеджментом) — то Ивич эту ситуацию переломил. Лидеры команды его уважали, это многим не нравилось", — уточнил Карпов.

"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Ивичем на следующий день после поражения от "Химок" (0:2) в четвертьфинале Кубка России.