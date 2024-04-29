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    Сможет ли Касаткина остановить Путинцеву?

    Путинцева — Касаткина. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Мадриде 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Путинцева — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Путинцева

    Юлия в конце марта призналась, что существенный прогресс в ее игре и результатах связан со сменой тренера.

    С некоторых пор она сотрудничает с Маттео Донати. Этот итальянец когда-то входил в топ-200.

    Так вот, в Путинцева полтора месяца назад дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс, а сразу после этого добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами, благодаря чему вернулась в топ-50.

    В Мадриде 29-летняя Путинцева начала с победы над Юэ Юань (6:2, 6:4). После этого ее соперницей стала еще одна теннисистка из Китая — Циньвэнь Чжэн, которая снялась при счете 7:5, 2:0 в пользу Юлии.

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    В третьем раунде Путинцева разгромила американку Кэролайн Доулхайд — 6:2, 6:2.

    Касаткина

    Дарья тем временем третий год подряд выиграла в Мадриде не менее двух матчей.

    Для россиянки турнир начался с очень драматичной победы над Кристиной Букшей — 5:7, 7:6, 6:3.

    В первой партии Касаткина вела 5:1, а во втором уступала 3:5, 0:30, но в итоге совершила камбэк.

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    Как ни странно, в следующем матче Касаткина здорово сыграла против Анастасии Павлюченковой — 7:6, 7:5.

    Правда, здесь Дарья тоже часто ошибалась на подаче, но при этом здорово действовала на приеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.26, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: Путинцева находится в очень хорошей форме, снова показывает свой лучший теннис, поэтому здесь наверное стоит воздержаться от ставок на победу российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Ставка и прогноз на матч Путинцева — Касаткина с коэффициентом 2.36. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина остановить Путинцеву?
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