Россиянка Дарья Касаткина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Путинцева — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Путинцева

Юлия в конце марта призналась, что существенный прогресс в ее игре и результатах связан со сменой тренера.

С некоторых пор она сотрудничает с Маттео Донати. Этот итальянец когда-то входил в топ-200.

Так вот, в Путинцева полтора месяца назад дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс, а сразу после этого добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами, благодаря чему вернулась в топ-50.

В Мадриде 29-летняя Путинцева начала с победы над Юэ Юань (6:2, 6:4). После этого ее соперницей стала еще одна теннисистка из Китая — Циньвэнь Чжэн, которая снялась при счете 7:5, 2:0 в пользу Юлии.

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В третьем раунде Путинцева разгромила американку Кэролайн Доулхайд — 6:2, 6:2.

Касаткина

Дарья тем временем третий год подряд выиграла в Мадриде не менее двух матчей.

Для россиянки турнир начался с очень драматичной победы над Кристиной Букшей — 5:7, 7:6, 6:3.

В первой партии Касаткина вела 5:1, а во втором уступала 3:5, 0:30, но в итоге совершила камбэк.

Как ни странно, в следующем матче Касаткина здорово сыграла против Анастасии Павлюченковой — 7:6, 7:5.

Правда, здесь Дарья тоже часто ошибалась на подаче, но при этом здорово действовала на приеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.26, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: Путинцева находится в очень хорошей форме, снова показывает свой лучший теннис, поэтому здесь наверное стоит воздержаться от ставок на победу российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.