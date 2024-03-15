Руководство «Зенита» проведет встречу с представителями Алипа

Руководствов начале лета планирует встретиться с представителями защитника. Об этом рассказали в агентстве Player Career Management, которое занимается делами футболиста.

«В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством "Зенита" о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал.

Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством "Зенита", на что они ответили: "Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать".

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану», — сказали Sport24 в Player Career Management.

В текущем сезоне Алип провел в чемпионате России 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.