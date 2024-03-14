Симеоне прокомментировал выход в четвертьфинал ЛЧ

Наставник мадридского «Атлетико»очень доволен действиями своих футболистов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера» (2:1, 3:2 — в серии пенальти).

«Я очень восхищаюсь нашими болельщиками — приём, который они оказали нам сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча, был очень эмоциональным. Мы подошли к этому матчу после плохой игры с "Кадисом", и, честно говоря, я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить поддержки болельщиков, а время отдавать.

Наши болельщики играют решающую роль на нашем стадионе. Весь мир видел это, и это помогло нашим игрокам вырасти сегодня против невероятного соперника», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Ее начало пройдет в 15:00 по московскому времени.