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    Симеоне прокомментировал выход в четвертьфинал ЛЧ

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    Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень доволен действиями своих футболистов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера» (2:1, 3:2 — в серии пенальти).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я очень восхищаюсь нашими болельщиками — приём, который они оказали нам сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча, был очень эмоциональным. Мы подошли к этому матчу после плохой игры с "Кадисом", и, честно говоря, я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить поддержки болельщиков, а время отдавать.

    Наши болельщики играют решающую роль на нашем стадионе. Весь мир видел это, и это помогло нашим игрокам вырасти сегодня против невероятного соперника», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Ее начало пройдет в 15:00 по московскому времени.

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