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    Нино рассказал о знакомстве с Ривалдо

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    Защитник «Зенита» Нино рассказал о взаимоотношениях с легендарным бразильским футболистом Ривалдо.

    Нино
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    Нино

    «Я родился в Ресифе, в том же самом городе, что и Ривалдо. Играл в местном небольшом клубе и в какой-то момент познакомился с Ривалдо. Потому что мы жили по соседству, со всей его семьёй. И близко подружился с его племянником. И вот однажды Ривалдо пригласил меня в клуб "Можемерин", где он был президентом. Клуб базировался в другом штате.

    Я переехал, и родители Рамилдо (племянника Ривалдо), образно выражаясь, практически усыновили меня. Я жил в их доме, они стали для меня второй семьёй. То есть, фактически, я, конечно, не стал племянником Ривалдо.

    У меня есть своя семья. Но в моем сердце эти люди занимают особое место. Они приютили меня и заботились обо мне в течение очень важного и значимого отрезка моей жизни», — сказал Нино в видео на YouTube-канале «Зенита».

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    • Нино перешел в «Зенит» по ходу нынешнего сезона. Защитник успел провести 2 матча за команду Сергея Семака, не отметившись результативными действиями.

    Напомним, что 13-го марта «Зенит» сыграет против «Динамо» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

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