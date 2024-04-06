В субботу, 6 апреля, в 23-м туре российской Премьер-лиги «Урал» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Урал» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Команда находится в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ. «Урал» занимает 13-е место в таблице с 20-ю очками в активе.

Команда продолжает бороться за выживание в лиге с «Ахматом», «Оренбургом» и «Балтикой». После зимней паузы игра «Урала» не особо впечатляет, команде необходимо более стабильно набирать очки.

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Последние матчи: В прошедших встречах команда Виктора Гончаренко стала чаще побеждать, но именно в РПЛ дела обстоят не лучшим образом. В последнем туре «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

После зимней паузы команда провела 3 матча в рамках чемпионата России, в которых дважды проиграла и однажды поделила очки. За этот период «Урал» пропустил 5 голов при 1-м забитом мяче.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Олег Шатов (травма) и Денис Кулаков (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Урал» не похож на мощную команду, которая способна бороться за высокие места, но сохранить прописку в РПЛ екатеринбуржцы вполне способны.

Стоит отметить, что подопечне Гончаренко занимает предпоследнее место в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 12 очков из 30-и возможных на своем поле.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда очень бодро стартовала в нынешнем сезоне РПЛ, стабильно находясь в лидерах чемпионата, но потом все постепенно шло на спад.

После 21-го тура «Крылья» занимают 8-е место в таблице с 30-ю очками в активе. Команда еще может войти в топ-5 по итогам сезона, но для этого необходимо чаще набирать очки.

Последние матчи: После зимней паузы «Крылья Советов» не выиграли ни одного матча из 3-х. Сначала команда уступила «Ростову» со счетом 0:2, а затем с таким же счетом проиграла ЦСКА.

В последнем туре РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), команда забили все 2 гола уже к 23-й минуте. В том матче самарцы могли победить, но и команда из Санкт-Петербурга также оказывала серьезное давление.

Не сыграют: Егор Ушаков и Дмитрий Цыпченко (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Крылья» никак не могут найти свою игру и вернуться к тому, что команда показывала в самом начале чемпионата. Стоит отметить, что самарцы выглядели неплохо в матче с «Зенитом», но этого не хватило для победы.

Примечательно, что «Крылья» регулярно обыгрывают «Урал» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне самарцы одолела команда из Екатеринбурга со счетом 3:1, доминируя на протяжении всего матча.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не одержали ни одной победы в официальных матчах 2024-го года

В последних 5-и очных встречах «Урал» обыгрывал «Крыльев» только 1 раз (в 2022-м году)

У «Урала» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 2.65, победа «Крыльев Советов» — 2.65, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Судя по тому, что «Урал» не лучшим образом выступает на своем поле, можно предположить, что гости точно не проиграют.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.90.

Прогноз: В последних очных встречах команды регулярно забивали друг другу.

Ставка: Обе забьют за 1.78.