Защитник «Пари НН» о Юране: Он к каждому найдёт подход, подскажет, если это будет нужно

Защитниквысказался о работе с главным тренером нижегородцев

«То, что Юран легендарный футболист — это бесспорно. Как человек Сергей Николаевич — очень важная личность в российском футболе. Он к каждому найдёт подход, подскажет, если это будет нужно.

Если ты к нему обратишься за помощью, то он поможет. Мне он многое даёт. Юран — важная фигура для меня», — сказал Шнапцев Чемпионату.

После 20-и туров в РПЛ «Пари НН» занимает 9-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Балтики» 31-го марта.