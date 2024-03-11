Бундеслига. Станет ли «Байер» чемпионом Германии?

До окончания чемпионата Германии осталось сыграть 9 туров, а лидерство «Байера» пока никто не может оспорить, даже мощная «Бавария». Мюнхенцы отстают от леверкузенцев на 10 баллов, возродится ли интрига в битве за серебряную салатницу, узнаем совсем скоро, а пока «Байер» уверенными шагами движется к титулу чемпиона Германии.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 25 тура чемпионата Германии, лишь три команды поменяли положение в турнирной таблице. Так «Фрайбург» и «Аугсбург» поднялись на 8 и 9 места соответственно, сместив «Вердер», который опустился на 10 строчку первенства.

«Байер» — новый чемпион Германии?

Лидер Бундеслиги «Байер» одержал шестую победу подряд, переиграв в минувшем туре «Вольфсбург» (2:0). В составе «фармацевтов» голами отметились Нейтан Телла, который забил на 37-й минуте и Флориан Вирц, отличившийся на 86-й минуте поединка.

Календарь и таблица Бундеслиги

К слову, в выигрышную серию леверкузенского коллектива входят матчи против «Кёльна» (2:0), «Майнца» (2:1), «Хайденхайма» (2:1), «Баварии» (3:0) и «Дармштадта» (2:0).

После матчей 25-го тура «Байер» набрал 67 очков и закрепился на первом месте турнирной таблицы. На второй строчке идет «Бавария», у которой 57 набранных пунктов.

Гарри Кейн, игрок «Баварии» globallookpress.com

«Бавария» в рамках минувшего тура разгромила «Майнц» (8:1). В составе «немецкой машины» хет-трик оформил Гарри Кейн, дубль на счету Леона Горецка. Ещё по голу в сетку ворот соперника отправили Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри.

Топ-5

На третьем месте немецкого чемпионата идёт «Штутгарт» с активом в 52 набранных пункта. «Швабы» на своём поле уверенно разобрались с берлинским «Унионом» (2:0). Голами в составе победителей отметились Серу Гирасси и Крис Фюрих.

Ниже расположилась «Боруссия» из Дортмунда, у которой набрано 47 очков. В 25-м туре внутреннего первенства «шмели» выиграли у «Вердера» (2:1). В сетку ворот бременского клуба мячи отправили Дониелл Мален и Джейдон Санчо.

Топ-5 Бундеслиги замыкае «Лейпциг», который дома добился победы над командой «Дармштадт 98» (2:0) и набрал в итоге 46 пунктов.

Тур № 26

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 15 по 17 марта.

В воскресенье, 17 марта лидер турнира «Байер» сыграет в гостях против «Фрайбурга».

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«Бавария», которая идет следом в турнирной таблице, свой матч сыграет против ФК «Дармштадт»: игра запланирована на субботу, 16 марта.