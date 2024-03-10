«Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 2:2 (0:1), обзор голов

Тен Копмейнерс Фото: globallookpress.com
На 35-й минуте счет открыл нидерландский полузащитник Тен Копмейнерс.
На 66-й минуте защитник «Ювентуса» Адриан Камбьяссо сравнял счет.
Через четыре минуты Аркадиуш Милик вывел хозяев вперед, но на 75-й минуте Тен Копмейнерс оформил дубль и принес очко своей команде.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Аталанта 2:2
Голы: 0:1 Теун Коопмейнерс (35'), 1:1 Андреа Камбьязо (66'), 2:1 Аркадиуш Милик (70'), 2:2 Теун Коопмейнерс (75') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Андреа Камбьязо (Тимоти Уэа, 83'), Уэстон Маккенни (Кенан Йылдыз, 88'), Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Ханс Николусси Кавилья, 76'), Федерико Кьеза, Сэмюэл Айлинг Джуниор (Алекс Сандро, 82'), Аркадиуш Милик (Мойзе Кин, 76') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Митчел Баккер, 88'), Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 67'), Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 67'), Исак Хин, Берат Джимсити, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 88'), Марио Пашалич, Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 57') Предупреждение: Ханс Хатебур (90 + 3')
«Ювентус» опустился на третье место с 58 очками. «Аталанта» (47) — пятая.