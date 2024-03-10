1-й таймБайер — ВольфсбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»«Байер» — «Вольфсбург». Онлайн
  • 21:52
    • «Ювентус» и «Аталанта» сыграли результативную ничью
  • 20:59
    • «Спартак» уступил «Факелу»
  • 20:44
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не выявили сильнейшего
  • 20:31
    • Минское «Динамо» победило в овертайме и сократило разрыв в серии
  • 18:56
    • «Страсбург» уступил дома «Монако» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    «Ювентус» и «Аталанта» сыграли результативную ничью

    «Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 2:2 (0:1), обзор голов

    Футбол Ювентус Аталанта
    В матче 28-го тура туринский «Ювентус» не смог удержать победу против «Аталанты» — 2:2.

    Тен Копмейнерс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тен Копмейнерс

    На 35-й минуте счет открыл нидерландский полузащитник Тен Копмейнерс.

    На 66-й минуте защитник «Ювентуса» Адриан Камбьяссо сравнял счет.

    Через четыре минуты Аркадиуш Милик вывел хозяев вперед, но на 75-й минуте Тен Копмейнерс оформил дубль и принес очко своей команде.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Аталанта 2:2
    Голы: 0:1 Теун Коопмейнерс (35'), 1:1 Андреа Камбьязо (66'), 2:1 Аркадиуш Милик (70'), 2:2 Теун Коопмейнерс (75') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Андреа Камбьязо (Тимоти Уэа, 83'), Уэстон Маккенни (Кенан Йылдыз, 88'), Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Ханс Николусси Кавилья, 76'), Федерико Кьеза, Сэмюэл Айлинг Джуниор (Алекс Сандро, 82'), Аркадиуш Милик (Мойзе Кин, 76') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Митчел Баккер, 88'), Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 67'), Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 67'), Исак Хин, Берат Джимсити, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 88'), Марио Пашалич, Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 57') Предупреждение: Ханс Хатебур (90 + 3')

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» опустился на третье место с 58 очками. «Аталанта» (47) — пятая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не выявят победителя
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Марсель» начнет без раскачки
  • «Марсель» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры