начнут матч в 19:05 в Лиге 1, 10.03.2024.

Последний матч: «Ренн» — «Лилль» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Ренн». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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