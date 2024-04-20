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    «Ланс» прервет свою серию без побед?

    «Ланс» — «Клермон». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Клермон»
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    «Ланс»
    20 апреля в рамках 30-го тура французской Лиги 1 «Ланс» дома примет «Клермон». Начало игры — в 22:00 по мск. «Ланс» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2024 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 22:00 Клермон Клермон
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    «Ланс»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице французского чемпионата коллектив Франка Эзе с 43 очками идет на шестой еврокубковой строке, но седьмую опережает лишь на два пункта.

    «Ланс» смог за всю дистанцию выиграть 12 встреч, семь игр свел вничью и десять раз проиграл, забил 38 мячей, а пропустил на восемь голов меньше.

    Ланс — Клермон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «золотисто-красные» неожиданно на выезде уступили со счетом 1:2 аутсайдеру «Мецу», забив первыми. А игровым днем ранее они на своем поле не справились со скромным «Гавром» — ничья 1:1.

    Не сыграют: Джимми Кабо и Салис Абдул Самед из-за травм пропустят этот матч.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: К предстоящему поединку «Ланс» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный период времени коллектив расписал одну мировую и трижды уходил с поля поверженным. Однако в этот период он неизменно забивал в каждой игре. Выиграть же клуб смог только дважды за минувшие семь матчей при четырех фиаско.

    «Клермон»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице дружина Паскаля Гастьяна с 22 очками засела на дне таблицы и на шесть пунктов отстает от безопасной строки.

    «Клермон» за всю дистанцию добился четырех викторий, десять встреч свел вничью и 15 игр проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 21:48.

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    • Последние матчи: Свои деве последние игры «всадники» провели весьма неплохо, обе их завершив вничью по 1:1. Сперва в этот период они поделили очки в Париже с самим «ПСЖ», а затем дома разошлись миром с «Монпелье».

    Не сыграют: Максим Гоналон и Джим Аллевина травмированы, а Максимилиано Кофрие будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: За предыдущие 11 встреч чемпионата «Клермон» смог выиграть только одну игр. Также в этот период «сине-красные» расписали пять мировых и потерпели пять фиаско. И только в четырех матчах данного периода они не смогли распечатать ворота соперника.

    Статистика для ставок

    • Дома «Ланс» уступил в трех из шести предыдущих встреч при двух выигрышах

    • В гостях «Клермон» проиграл три из пяти минувших встреч и дважды сыграл вничью

    • «Ланс» выиграл у «Клермона» в пяти предыдущих очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 1.45, победа «Клермона» — 8.20, ничья — 4.94.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: Несмотря на довольно-таки плохое состояние хозяев, в этом противостоянии все же ставим на победу «Ланса», ведь «Клермон» для него очень удобный соперник.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ланса» с форой (-1) за 1.75.

    Прогноз: Но ждем, что аутсайдер без гола с поля не уйдет, так как в своем последнем отрезке он зачастую забивает.

    Ставка: обе забьют за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Клермон» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ланс» прервет свою серию без побед?
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