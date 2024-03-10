Галактионов: Не хватило психологического спокойствия в завершающей стадии

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(2:2).

«Если отталкиваться от матча с "Динамо", то это шаг вперед по качеству игры, игра давалась. Достаточно неплохо действовали, моменты были. Моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее распорядиться этими эпизодами и всё решать.

Чего не хватило? Всё вместе, совокупность факторов. Самое главное — психологического спокойствия в завершающей стадии. Результат есть, его надо принимать. Для нас он не самый хороший, хотелось выиграть и двигаться дальше.

Удаление Карпукаса? Сложно сказать, нужно смотреть эпизод. Все замены себя оправдали с учетом того, что отрезок провели в меньшинстве. Все вышли достаточно остро и динамично», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.