2-й таймЛиверпуль — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 20:31
    • Минское «Динамо» победило в овертайме и сократило разрыв в серии
  • 18:56
    • «Страсбург» уступил дома «Монако» с минимальным счетом
  • 18:39
    • «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью
  • 17:58
    • «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу»
  • 17:13
    • «ПСЖ» и «Реймс» поделили очки
    Все новости спорта

    Галактионов: Не хватило психологического спокойствия в завершающей стадии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Локомотив
    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Сочи» (2:2).

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Если отталкиваться от матча с "Динамо", то это шаг вперед по качеству игры, игра давалась. Достаточно неплохо действовали, моменты были. Моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее распорядиться этими эпизодами и всё решать.

    Чего не хватило? Всё вместе, совокупность факторов. Самое главное — психологического спокойствия в завершающей стадии. Результат есть, его надо принимать. Для нас он не самый хороший, хотелось выиграть и двигаться дальше.

    Удаление Карпукаса? Сложно сказать, нужно смотреть эпизод. Все замены себя оправдали с учетом того, что отрезок провели в меньшинстве. Все вышли достаточно остро и динамично», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» и «Вольфсбург» забьют друг другу
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Реал» уверенно победит и не пропустит
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Команды не выявят победителя
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры