В 03:30 10.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч: «Филадельфия Юнион» — «Сиэтл Саундерс» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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