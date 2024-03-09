«Урал» — «Зенит»: счет матча 1:4, обзор голов

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
У питерского клуба отличились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.
В составе «Урала» гол забил Эрик Бикфалви.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Зенит 1:4
Голы: 0:1 Дуглас Сантос (38'), 0:2 Андрей Мостовой (57'), 0:3 Матео Кассьерра (67'), 0:4 Иван Сергеев (81'), 1:4 Эрик Бикфалви (90+3') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Алексей Ионов, Malkevich V., Bocherov V., Schettine G. Зенит: Денис Адамов, Марио Фернандес, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Предупреждение: Даниэль Мишкич (42')
«Зенит» с 40 очками лидирует в таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
У «Урала» 19 баллов и 13-е место.