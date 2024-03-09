Последний матч: «Полесье» — «Александрия» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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