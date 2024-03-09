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    Канчельскис: Не верю в «Краснодар», чемпионом снова станет «Зенит»

    Футбол Краснодар Зенит Динамо ЦСКА
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Краснодар» не выиграет чемпионат России в этом сезоне.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    В пятницу «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

    «И до поражения от "Ростова" не верил в "Краснодар". "Зенит" свое, при всех проблемах, дожмет. Не дадут "Краснодару" во всех смыслах, будем откровенны.

    После ничьей со "Спартаком" будут перестановки, выводы определенные сделают. "Урал" дома тоже не подарок, но "Зенит" выиграет.

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    "Динамо" включилось в борьбу, пока номинально. Но мы помним, был сезон, когда они не сдюжили в похожей ситуации. Хочется думать, что на сей раз не сбавят обороты. Всегда интереснее на троих, чем на двоих разыгрывать первое место. И молодежь динамовская, главное, только в конкурентной среде расти будет. Должны добавить жару. То же касается и ЦСКА. Победили сейчас, значит и они в игре», — сказал Канчельскис в интервью LiveSport.Ru.

    Полную версию интервью можно посмотреть здесь.

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