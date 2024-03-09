Канчельскис: Не верю в «Краснодар», чемпионом снова станет «Зенит»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»считает, чтоне выиграет чемпионат России в этом сезоне.

В пятницу «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«И до поражения от "Ростова" не верил в "Краснодар". "Зенит" свое, при всех проблемах, дожмет. Не дадут "Краснодару" во всех смыслах, будем откровенны.

После ничьей со "Спартаком" будут перестановки, выводы определенные сделают. "Урал" дома тоже не подарок, но "Зенит" выиграет.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Урал" — "Зенит"

"Динамо" включилось в борьбу, пока номинально. Но мы помним, был сезон, когда они не сдюжили в похожей ситуации. Хочется думать, что на сей раз не сбавят обороты. Всегда интереснее на троих, чем на двоих разыгрывать первое место. И молодежь динамовская, главное, только в конкурентной среде расти будет. Должны добавить жару. То же касается и ЦСКА. Победили сейчас, значит и они в игре», — сказал Канчельскис в интервью LiveSport.Ru.

Полную версию интервью можно посмотреть здесь.