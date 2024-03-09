Гончаренко: У «Зенита» очень много быстрых игроков

Наставник «Урала»поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Питерцы победили со счетом 4:1.

«Когда мы начали проигрывать, нам надо было раскрываться. А у "Зенита" очень много быстрых игроков, которые хорошо работают с мячом.

Если по обороне мы работали хорошо минут 60–70, то по атаке… Если ты играешь с "Зенитом", то можешь хорошо играть в обороне, но без атаки нельзя», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

У «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Единственный мяч «Урала» на счету нападающего Эрика Бикфалви.