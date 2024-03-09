«Волгарь» уступил «Химкам», «Родина» в гостях была сильнее «Шинника»

Равиль Нетфуллин Фото: fckhimki.com
Астраханский «Волгарь» дома уступил «Химкам» со счетом 0:2.
На 36-й минуте счет открыл новичок подмосковного клуба защитник Юрий Журавлев.
Сразу после перерыва преимущество удвоил капитан «Химок» Равиль Нетфуллин.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Химки 0:2
Голы: 0:1 Юрий Журавлёв (36'), 0:2 Равиль Нетфуллин (55') Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Илья Зуев, Кирилл Фольмер, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Gilyazetdinov A., Obivalin S., Shaikhtdinov D. Химки: Антон Митрюшкин, Олег Исаенко, Сергей Терехов, Юрий Журавлёв, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Олег Исаенко (71'), Obivalin S. (89'), (90+1')
В параллельной встрече ярославский «Шинник» проиграл на своем поле московской «Родине» — 0:2.
На 29-й минуте счет открыл центральный защитник Александр Клещенко.
В конце основного времени гол забил с пенальти Артем Сокол.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Родина 0:2
Голы: 0:1 Александр Клещенко (29'), 0:2 Артём Сокол (пенальти) (84') Шинник: Александр Довбня, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Артём Голубев, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Kotin N., Malakhov A., Saus V. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho Предупреждения: Василий Алейников (47'), Gogoua A. (64'), (90+3')
«Химки» остались лидерами Первой лиги с 42 очками. «Родина» подгялась на 6-е место с 34 очками.