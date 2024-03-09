Аспас: На бумаге очень легко сказать, что «Реал» выиграет от перехода Мбаппе

Форвард «Сельты»высказался относительно того, что летом 2024 года футболист «ПСЖ»может стать игроком мадридского «Реала».

«Для Ла Лиги переход Мбаппе — это хорошо, потому что чем больше первоклассных игроков придёт, тем больше будет позитивных последствий и выше экономический доход. После этого нам следовало бы наилучшим образом разделить этот пирог, чтобы другие команды могли хотя бы немного приблизиться к "Реалу".

На бумаге очень легко сказать, что "Реал" выиграет от перехода Мбаппе, однако нужно добиваться результата на поле. "ПСЖ" должен был стать мощью с Месси и Неймаром, но они ни разу не смогли выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Аспаса AS.