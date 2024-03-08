начнут матч в 16:15 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 08.03.2024.

Последний матч: «КамАЗ» — «Нефтехимик» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 1.72.

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