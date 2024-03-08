«Нефтехимик» — «КАМАЗ». Матч пройдет в рамках 22-го тура российской Первой лиги 8 марта, начало — 16:15 (мск) «Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: команда Кирилла Новикова поднялась после успеха в прошлом туре на 10-е место в таблице Первой лиги с 27 очками.

Последние матчи: в 21-м туре «Нефтехимик» неожиданно разгромил на своем поле со счетом 3:0 одного из лидеров «Аланию».

Голы забивали Павел Котов (с пенальти), Данила Емельянов, нанесший отличный дальний удар, а еще один мяч в свои ворота срезал защитник осетинского клуба. Справедливости ради надо сказать, что «Нефтехимик» играл большую часть игры в большинстве после удаления защитника соперника Качмазова.

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: потерь в составе «Нефтехимика» нет, вернется в строй основной полузащитник Максим Петров, отбывший дисквалификацию.

Состояние команды: за зиму «Нефтехемик» точечно укрепил проблемные позиции, и теперь это команда почти без слабых мест. Также не стоит забывать, что ее тренирует один из сильнейших специалистов Первой лиги Кирилл Новиков, способный выжимать максимум из состава и многочисленной молодежи.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: команда Ильдара Ахметзянова опустилась на 12-е место в таблице Первой лиги. До зоны вылета всего три очка, что с учетом скромного состава и ограниченных финансовых возможностей очень опасно.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в предыдущем туре «КАМАЗ» сыграл вничью на выезде с прямым конкурентом «Ленинградцем» со счетом 0:0.

Игра получилась очень закрытой, цена ошибки была очень велика, «КАМАЗ» почти не имел возможности забить, а ее лидер Александр Гаглоев был практически выключен из игры.

Не сыграют: из-за дисквалификации пропустит встречу основной центральный полузащитник Павел Горелов, защитник Манулов восстанавливается после тяжелой травмы.

Состояние команды: самая бедная команда Первой лиги традиционно комплектуется оставшимися игроками из тех, кто не подошел более богатым клубам. Тем не менее, главный тренер Ахметзянов из года в год демонстрирует чудеса и удерживает команду на плаву. Почти 50% успеха это форма Александра Гаглоева, но пока он далек от оптимальных кондиций.

Статистика для ставок

В первом круге «Нефтехимик» победил со счетом 1:0

По забитым мячам команды одни из худших в Первой лиге

При этом пропускают в среднем около гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,25, на «КАМАЗ» — 4,00, ничья букмекерами оценивается в 2,80.

Тотал меньше 2 можно взять за 1,72, а ТБ за 2,1.

Прогноз: игра вряд ли получится результативной, «Нефтехимик» очень системная команда с жесткой дисциплиной, которая играет в плотный и вязкий футбол. «КАМАЗ» играет более открыто, но исполнители впереди у него довольно слабые.

Ставка: тотал меньше 2 за 1,72.

Прогноз: более рисковым вариантом является победа «Нефтехимика». Команда гораздо выше классом, показала, что неплохо готово к сезону и к тому же играет на своем довольно специфическом поле.

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2,25.