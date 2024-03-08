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    «Нефтехимик» — «КАМАЗ». Ставка (к. 1,72) и прогноз на чемпионат России Первая лига 8 марта 2024 года

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    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик» — «КАМАЗ». Матч пройдет в рамках 22-го тура российской Первой лиги 8 марта, начало — 16:15 (мск) «Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Марта 2024 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 16:15 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: команда Кирилла Новикова поднялась после успеха в прошлом туре на 10-е место в таблице Первой лиги с 27 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре «Нефтехимик» неожиданно разгромил на своем поле со счетом 3:0 одного из лидеров «Аланию».

    Голы забивали Павел Котов (с пенальти), Данила Емельянов, нанесший отличный дальний удар, а еще один мяч в свои ворота срезал защитник осетинского клуба. Справедливости ради надо сказать, что «Нефтехимик» играл большую часть игры в большинстве после удаления защитника соперника Качмазова.

    Прогнозы на ФНЛ

    Не сыграют: потерь в составе «Нефтехимика» нет, вернется в строй основной полузащитник Максим Петров, отбывший дисквалификацию.

    Состояние команды: за зиму «Нефтехемик» точечно укрепил проблемные позиции, и теперь это команда почти без слабых мест. Также не стоит забывать, что ее тренирует один из сильнейших специалистов Первой лиги Кирилл Новиков, способный выжимать максимум из состава и многочисленной молодежи.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: команда Ильдара Ахметзянова опустилась на 12-е место в таблице Первой лиги. До зоны вылета всего три очка, что с учетом скромного состава и ограниченных финансовых возможностей очень опасно.

    Все прогнозы на футбол

    Последние матчи: в предыдущем туре «КАМАЗ» сыграл вничью на выезде с прямым конкурентом «Ленинградцем» со счетом 0:0.

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    Игра получилась очень закрытой, цена ошибки была очень велика, «КАМАЗ» почти не имел возможности забить, а ее лидер Александр Гаглоев был практически выключен из игры.

    Не сыграют: из-за дисквалификации пропустит встречу основной центральный полузащитник Павел Горелов, защитник Манулов восстанавливается после тяжелой травмы.

    Состояние команды: самая бедная команда Первой лиги традиционно комплектуется оставшимися игроками из тех, кто не подошел более богатым клубам. Тем не менее, главный тренер Ахметзянов из года в год демонстрирует чудеса и удерживает команду на плаву. Почти 50% успеха это форма Александра Гаглоева, но пока он далек от оптимальных кондиций.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Нефтехимик» победил со счетом 1:0

    • По забитым мячам команды одни из худших в Первой лиге

    • При этом пропускают в среднем около гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,25, на «КАМАЗ» — 4,00, ничья букмекерами оценивается в 2,80.

    Тотал меньше 2 можно взять за 1,72, а ТБ за 2,1.

    Прогноз: игра вряд ли получится результативной, «Нефтехимик» очень системная команда с жесткой дисциплиной, которая играет в плотный и вязкий футбол. «КАМАЗ» играет более открыто, но исполнители впереди у него довольно слабые.

    Ставка: тотал меньше 2 за 1,72.

    Прогноз: более рисковым вариантом является победа «Нефтехимика». Команда гораздо выше классом, показала, что неплохо готово к сезону и к тому же играет на своем довольно специфическом поле.

    Ставка: победа «Нефтехимика» за 2,25.

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    Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «КАМАЗ» с коэффициентом . Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Татарское дерби вряд ли получится ярким
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