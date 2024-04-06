«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы отлично начали сезон, однако сейчас вряд ли смогут побороться за повышение в классе. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Тюмень» отстает от 4 позиции на 4 очка. Да и забивают сибиряки редко: всего 28 мячей в 24 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Тюмень» расписала мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).
Вообще, в 4 весенних матчах «Тюмень» набрала всего 2 очка. В этих поединках сибиряки не забили ни одного мяча.
Причем тюменцы не забивают уже в 5 матчах кряду. Да и вообще, с креативом у команды имеются явные сложности.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: весенний старт выдался просто ужасающим. Да и игра команды выглядит весьма убого.
Матчи против ярославцев для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» выиграла и проиграла по 2 раза.
И уж совсем очевидно, что «Тюмень» постарается взять очки. Вот только проблемы в атаке никуда не делись.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Шинник» лишь на 4 зачетных балла опережает зону вылета. Да и пропускает команда многовато — 36 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не сумела победить. «Шинник» расписал мировую с «Ленинградцем» (0:0).
Причем до того команда минимально уступила новороссийскому «Черноморцу». Да и в матче с «Родиной» вышла коллизия — 0:2.
Вообще, «Шинник» явно пробуксовывает. В трех последних матчах команда Дмитрия Черышева не забивала.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы пока никак не могут поймать свою игру. Да и выиграли они весной только у слабенькой «Кубани» (2:0).
Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Хромает и реализация: всего 27 забитых мячей в 24 поединках первенства.
Да и проигрывает «Шинник» частенько — 10 раз. Плюс неудачный весенний старт погрузил команду в некоторое психологическое пике.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Шинник» явно постарается сыграть максимально сконцентрированно.
Статистика для ставок
- «Тюмень» не забивала в 4 стартовых весенних матчах
- Ярославцы не забивают уже в 3 матчах кряду
- В матче первого круга успех сопутствовал тюменцам (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.57.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 5.63Экспресс дня 5 апреля: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Вест Армения — Ноа: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: Обе команды весной выглядят не лучшим образом, так что явно постараются прибавить в атаке.
И тем, и другим нужно поднатореть в плане реализации, чем команды активно займутся в этом поединке.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.02