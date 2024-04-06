В рамках 26-го тура чемпионата России 6 апреля пройдет матч «Тюмень» — «Шинник». Начало — 13:00 (мск). «Тюмень» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы отлично начали сезон, однако сейчас вряд ли смогут побороться за повышение в классе. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Тюмень» отстает от 4 позиции на 4 очка. Да и забивают сибиряки редко: всего 28 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Тюмень» расписала мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).

Вообще, в 4 весенних матчах «Тюмень» набрала всего 2 очка. В этих поединках сибиряки не забили ни одного мяча.

Причем тюменцы не забивают уже в 5 матчах кряду. Да и вообще, с креативом у команды имеются явные сложности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: весенний старт выдался просто ужасающим. Да и игра команды выглядит весьма убого.

Матчи против ярославцев для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» выиграла и проиграла по 2 раза.

И уж совсем очевидно, что «Тюмень» постарается взять очки. Вот только проблемы в атаке никуда не делись.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» лишь на 4 зачетных балла опережает зону вылета. Да и пропускает команда многовато — 36 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не сумела победить. «Шинник» расписал мировую с «Ленинградцем» (0:0).

Причем до того команда минимально уступила новороссийскому «Черноморцу». Да и в матче с «Родиной» вышла коллизия — 0:2.

Вообще, «Шинник» явно пробуксовывает. В трех последних матчах команда Дмитрия Черышева не забивала.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы пока никак не могут поймать свою игру. Да и выиграли они весной только у слабенькой «Кубани» (2:0).

Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Хромает и реализация: всего 27 забитых мячей в 24 поединках первенства.

Да и проигрывает «Шинник» частенько — 10 раз. Плюс неудачный весенний старт погрузил команду в некоторое психологическое пике.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Шинник» явно постарается сыграть максимально сконцентрированно.

Статистика для ставок

«Тюмень» не забивала в 4 стартовых весенних матчах

Ярославцы не забивают уже в 3 матчах кряду

В матче первого круга успех сопутствовал тюменцам (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.57.

Прогноз: Обе команды весной выглядят не лучшим образом, так что явно постараются прибавить в атаке.

И тем, и другим нужно поднатореть в плане реализации, чем команды активно займутся в этом поединке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.02