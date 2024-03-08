ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде
    Все новости спорта

    Клопп о победе «Ливерпуля»: «Спарта» рисковала, мы ее за это наказывали

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Ливерпуль Спарта
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разгромной победе своей команды в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (5:1).

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Спарта рисковала, мы её за это наказывали. В другие моменты мы забивали замечательные голы, у нас были хорошие моменты в игре.

    Этот матч не был лёгкой прогулкой, нам пришлось много работать, но лёгкой игры мы не ждали, и её не было. Но это был хороший результат, и сейчас мы летим домой, восстанавливаемся и через семь дней встречаемся снова», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

  • «Спарта» — «Ливерпуль» 1:5. Онлайн
  • «Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
  • Вчера

    • Ответный матч между «мерсисайцами» и «Спартой» состоится 14-го марта в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» оторваться от «Зенита» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Барселона» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Смогут ли «Крылья Советов» одолеть ЦСКА?
  • «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Джошуа — Нганну
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры