Клопп о победе «Ливерпуля»: «Спарта» рисковала, мы ее за это наказывали

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы со(5:1).

«Спарта рисковала, мы её за это наказывали. В другие моменты мы забивали замечательные голы, у нас были хорошие моменты в игре.

Этот матч не был лёгкой прогулкой, нам пришлось много работать, но лёгкой игры мы не ждали, и её не было. Но это был хороший результат, и сейчас мы летим домой, восстанавливаемся и через семь дней встречаемся снова», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Ответный матч между «мерсисайцами» и «Спартой» состоится 14-го марта в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.