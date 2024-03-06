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    «Спарта» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ливерпулем»

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    Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньес
    Сегодня в 20:45 по московскому времени «Спарта» сыграет дома с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Спарта»

    Команда из Праги выступала в группе Лиги Европы вместе с «Рейнджерс», «Бетисом» и «Арисом». В последнем туре «Спарта» обыграла на выезде «Арис» и обошла в таблице «Бетис», отправив испанский клуб в Лигу конференций.

    Сами же «красные» вышли в стыковые матчи Лиги Европы сыграв яркое двухматчевое противостояние с турецким «Фенербахче». После выездного поражения со счетом 2:3 «Спарта» переломила ситуацию в свою пользу, разгромив соперника на своем поле (4:1).

    Подопечные Бриана Приске лидируют в турнирной таблице чемпионата Чехии, опережая ближайшего преследователя «Славию» на 4 очка. В крайнем туре два лидера сезона встречались между собой, матч завершился без забитый мячей (0:0).

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занял первое место в группе с «Тулузой», «Юнионом» и «ЛАСК» и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков из 18-ти возможных (4 победы и 2 поражения).

    «Красные» продолжают испытывать проблемы с составом из-за травм сразу нескольких ключевых футболистов. Так в лазарете команды находятся основной голкипер Алиссон, защитники Александр-Арнольд и Матип и нападающий Жота. Участие Мохамеда Салаха в игре также остается под вопросом.

    В крайнем туре возглавляющий турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингем Форест» (1:0). Дарвин Нуньес принес своей команде три очка, забив гол на 99-й минуте. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити», который отстает от мерсисайдцев на одно очко.

    Личные встречи

    В 2011 году команды встречались между собой в 1/16 финала Лиги Европы. Матч в Чехии завершился вничью (0:0), а в Англии «Ливерпуль» одержал минимальную победу благодаря голу Дирка Кёйта (1:0).

    Прямая речь

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

    — «Очевидно, мы смотрели некоторые игры с участием "Спарты". С приходом Бриана Приске они многое поменяли. Выиграв чемпионский титул, "Спарта" набралась уверенности в своих силах, у них чёткая идея игры, очень интенсивный стиль. Понятно, что "Спарта" переживает хороший момент, но посмотрим, что они покажут в матче с нами».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спарта» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.85.

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