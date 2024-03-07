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    Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?

    «Спарта» — «Ливерпуль». Ставка за 1.85 и прогноз на 1/8 финала Лиги Европы 7 марта 2024 года

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    Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»)
    «Спарта» — «Ливерпуль». Матч пройдет 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Спарта» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 20:45 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Спарта»

    Турнирное положение: команда из Праги борется за чемпионский титул в чемпионате Чехии.

    В настоящий момент «красные» имеют в своем активе 60 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Железная Спарта» на четыре пункта опережает вторую «Славию».

    Пражский коллектив смог 55 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Спарта» сыграла вничью со «Славией» (0:0), а до этого переиграла «Словацко» (3:1).

    Перед этим подопечные Бриана Приске также переиграла «Слован» (2:1) и «Карвину» (2:0).

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    Между этими играми также был проход «Славии» (3:2) и выход в полуфинал Кубка Чехии, а также триумф над «Галатасараем» (2:3, 4:1) в Лиге Европы.

    Не сыграют: не сможет принять участие в игре только травмированный Андреас Виндхейм.

    Состояние команды: пражская команда продолжает борьбу сразу за три трофея.

    В чемпионате и Кубке Чехии «Спарта» вполне может рассчитывать на победу, а вот в Лиге Европы любая дальнейшая победа будет невероятным успехом.

    Во время зимнего трансферного окна в пражский коллектив пришли Индрид Тучи, Маркус Сольбаккен и Филип Ухринчат, а вот ушли Джеймс Гомес, Вацлав Сейк и ряд других игроков, которые отправились в аренду.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдская команда продолжает быть главным претендентом на победу в чемпионате Англии и лидирует в турнирной таблице.

    В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 63 очка и на один пункт опережают «Манчестер Сити».

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    • «Красные» смогли 64 раза поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Ливерпуля переиграла «Ноттингем Форест» (1:0), «Лутон Таун» (4:1), «Брентфорд» (4:1) и «Бернли» (3:1).

    Также коллектив из одноименного города смог выиграть у «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги. Помимо этого, ливерпульцы одолели «Саутгемптон» (3:0) и вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

    В Лиге Европы ливерпульский коллектив стал первым в группе с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом.

    Не сыграют: за «Ливерпуль» не смогут сыграть в этой игре травмированные Трент Александр-Арнольд, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич, Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип, Тьяго Алькантара и Мохамед Салах.

    Состояние команды: подопечные Юргена Клоппа вполне претендуют на квадрупл. «Ливерпуль» уже смог выиграть Кубок английской лиги, лидирует в чемпионате страны, вышел в четвертьфинал Кубка Англии и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Главной новостью зимы из стана мерсисайдцев стало то, что Юрген Клопп принял решение покинуть коллектив по окончании сезона. Сейчас идут поиски нового тренера.

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    Во время зимнего трансферного окна «Ливерпуль» никем не усилился, но отдал некоторых футболистов, которые не являются основными, в аренду.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 матч из последних 18 во всех турнирах

    • «Спарта» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

    • «Ливерпуль» забивает хоть 1 мяч на протяжении 17 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.95, а победа «Спарты» — в 3.85.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.67, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.

    Прогноз: несмотря на кадровые проблемы, «Ливерпуль» продолжает побеждать. Английская команда намного сильнее чешской, поэтому должна взять верх даже в гостевой встрече.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.85.

    Прогноз: команды любят играть результативно, поэтому вполне вероятным видится матч с большим количеством голом, но все же немного перестрахуемся.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Спарта» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
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