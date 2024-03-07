«Спарта» — «Ливерпуль». Матч пройдет 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Спарта» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спарта»

Турнирное положение: команда из Праги борется за чемпионский титул в чемпионате Чехии.

В настоящий момент «красные» имеют в своем активе 60 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Железная Спарта» на четыре пункта опережает вторую «Славию».

Пражский коллектив смог 55 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Спарта» сыграла вничью со «Славией» (0:0), а до этого переиграла «Словацко» (3:1).

Перед этим подопечные Бриана Приске также переиграла «Слован» (2:1) и «Карвину» (2:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

Между этими играми также был проход «Славии» (3:2) и выход в полуфинал Кубка Чехии, а также триумф над «Галатасараем» (2:3, 4:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: не сможет принять участие в игре только травмированный Андреас Виндхейм.

Состояние команды: пражская команда продолжает борьбу сразу за три трофея.

В чемпионате и Кубке Чехии «Спарта» вполне может рассчитывать на победу, а вот в Лиге Европы любая дальнейшая победа будет невероятным успехом.

Во время зимнего трансферного окна в пражский коллектив пришли Индрид Тучи, Маркус Сольбаккен и Филип Ухринчат, а вот ушли Джеймс Гомес, Вацлав Сейк и ряд других игроков, которые отправились в аренду.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдская команда продолжает быть главным претендентом на победу в чемпионате Англии и лидирует в турнирной таблице.

В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 63 очка и на один пункт опережают «Манчестер Сити».

«Красные» смогли 64 раза поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Ливерпуля переиграла «Ноттингем Форест» (1:0), «Лутон Таун» (4:1), «Брентфорд» (4:1) и «Бернли» (3:1).

Также коллектив из одноименного города смог выиграть у «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги. Помимо этого, ливерпульцы одолели «Саутгемптон» (3:0) и вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

В Лиге Европы ливерпульский коллектив стал первым в группе с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом.

Не сыграют: за «Ливерпуль» не смогут сыграть в этой игре травмированные Трент Александр-Арнольд, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич, Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип, Тьяго Алькантара и Мохамед Салах.

Состояние команды: подопечные Юргена Клоппа вполне претендуют на квадрупл. «Ливерпуль» уже смог выиграть Кубок английской лиги, лидирует в чемпионате страны, вышел в четвертьфинал Кубка Англии и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Главной новостью зимы из стана мерсисайдцев стало то, что Юрген Клопп принял решение покинуть коллектив по окончании сезона. Сейчас идут поиски нового тренера.

Во время зимнего трансферного окна «Ливерпуль» никем не усилился, но отдал некоторых футболистов, которые не являются основными, в аренду.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч из последних 18 во всех турнирах

«Спарта» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» забивает хоть 1 мяч на протяжении 17 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.95, а победа «Спарты» — в 3.85.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.67, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.

Прогноз: несмотря на кадровые проблемы, «Ливерпуль» продолжает побеждать. Английская команда намного сильнее чешской, поэтому должна взять верх даже в гостевой встрече.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.85.

Прогноз: команды любят играть результативно, поэтому вполне вероятным видится матч с большим количеством голом, но все же немного перестрахуемся.

Ставка: тотал больше 3 за 2.05.