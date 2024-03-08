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    «Фенербахче» разгромил «Юнион» в Лиге конференций, «Серветт» и «Виктория» сыграли вничью

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    Завершились два первых матча 1/8 финала Лиги конференций.

    «Фенербахче»
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    «Фенербахче»

    В одной из игр турецкий «Фенербахче» на выезде переиграл бельгийский «Юнион» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Миши Батшуайи, Джейден Оостерволде и Душан Тадич.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Юнион — Фенербахче 0:3
    Голы: 0:1 Миши Батшуайи (20'), 0:2 Джейден Остерволде (84'), 0:3 Душан Тадич (пенальти) (90 + 4') Юнион: Антони Морис, Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Коки Матида, Алессио Кастро-Монтес, Ноа Садики (Жан Тьерри Лазар, 63'), Шарль Ванхаутте (Матиас Расмуссен, 80'), Хенок Теклаб (Лоик Лапуссен, 63'), Кэмерон Пуэртас, Мохамед Эль Амин Амура (Деннис Эккерт, 85'), Густаф Нильссон Фенербахче: Доминик Ливакович, Джейден Остерволде, Чаглар Сёюнджю (Ферди Кадыоглу, 35'), Александр Джику, Душан Тадич, Себастьян Шиманьски (Мерт Хакан Яндаш, 77'), Дженгиз Ундер (Райан Кент, 68'), Фред (Раде Крунич, 68'), Исмаиль Юксек, Брайт Осави-Самуэль, Миши Батшуайи (Edin Džeko, 78') Предупреждения: Alexander Blessin (43'), Мохамед Эль Амин Амура (45'), Коки Матида (54'), Раде Крунич (81'), Кристиан Бёрджесс (90 + 3')

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    В еще одном поединке швейцарский «Серветт» и чешская «Виктория» не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Серветт — Виктория Пльзень 0:0
    Серветт: Джереми Фрик, Кэйго Цунэмото, Стив Руй, Йоан Северен, Тео Маньен (Тьемоко Уаттара, 90'), Бендегуз Болла (Антони Бэрон, 81'), Самба Диба (Тимоте Конья, 65'), Гаэль Ондуа, Дерек Кутеса (Алексис Антунес, 65'), Жереми Гийемено (Мирослав Стеванович, 46'), Энцо Кривелли Виктория Пльзень: Мартин Едличка, Вацлав Емелка, Робин Гранач, Сампсон Дью, Лукаш Кальвах, Лукаш Черв, Ян Копиц, Каду (Ибрахим Бенжамен Траоре, 90'), Томаш Хоры, Матей Выдра (Ян Сикора, 58'), John Edison Mosquera Rebolledo (Ян Климент, 74') Предупреждения: Каду (35'), Кэйго Цунэмото (41'), Жереми Гийемено (45'), Бендегуз Болла (48'), Ян Копиц (78')

    Ответные противостояния команд состоятся через неделю, 14-го марта.

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