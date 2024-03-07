начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги Европы, 07.03.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

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