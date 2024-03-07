«Рома» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало — 22:45 (мск) «Рома» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рома»

Путь в 1/8 финала: «Рома» в первом раунде плей-офф Лиги Европы встречалась с «Фейеноордом». В Роттердаме команды сыграли вничью 1:1. Ответный матч завершился с таким же счетом.

В итоге победитель этой дуэли решился в серии пенальти. В лотерее римляне оказались сильнее — в их составе 11-метровые реализовали Паредес, Кристанте, Ауар и Залевский.

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Последние матчи: В феврале «Рома» из шести матчей проиграла только один. 10 февраля столичный клуб в Серии А дома уступил «Интеру» со счетом 2:4.

Март «Рома» начала с разгромной победы. В чемпионате Италии подопечные де Росси в гостях легко взяли верх над «Монцей» со счетом 4:1.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Эбрахам — травма. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Рома» уверенно выступает в текущем розыгрыше Лиги Европы. На групповом этапе команда заняла второе место, уступив лидерство «Славии». В шести встречах римляне одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

После увольнения Жозе Моуринью результаты у «Ромы» только улучшились. Новый главный тренер Даниеле де Росси быстро нашел общий язык с коллективом.

Столичная команда отлично играет в атаке. «Рома» много забивает — ранее были 3:0 с «Фрозиноне», 3:2 с «Торино» и 4:1 с «Монцей». Эти успехи помогли клубу подняться на пятое место в таблице Серии А.

«Брайтон»

Путь в 1/8 финала: «Брайтон» пробился в 1/8 финала Лиги Европы напрямую. Команда стала победителем своей группы.

До этого «Брайтон» выступал в одном квартете с «Марселем», «Аяксом» и АЕКом. В шести матчах английский клуб набрал 13 очков и занял первое место.

Последние матчи: «Брайтон» не может выиграть в последних трех встречах. Команда готовится к визиту в Рим не в лучшем настроении.

Ранее «Брайтон» вылетел из Кубка Англии, уступив «Вулверхэмптону» (0:1). Также клуб в АПЛ проиграл «Фулхэму» со счетом 0:3 и сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Не сыграют: Жуан Педро, Марч, Милнер, Митома, Хиншелвуд — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Брайтон» является середняком АПЛ. Клуб занимает 9-е место в таблице, набрав 39 очков в 27 встречах. У «Брайтона» больше всех ничейных результатов среди всех клубов АПЛ (9).

Результативность команды из Брайтона впечатляет. 49 забитых голов — это 7-й результат в лиге.

У «Брайтона» только одна победа в пяти последних встречах. Она была добыта над аутсайдером АПЛ — «Шеффилдом» (5:0). Сможет ли английский клуб в свете последних неудач по-боевому настроиться на еврокубковый матч?

Статистика для ставок

«Рома» в пяти последних встречах не проигрывает, одержав при этом три победы в основное время

«Брайтон» уступил в двух последних гостевых матчах

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа гостей — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.11.

Прогноз: При де Росси «Рома» стала играть лучше. Футболисты порадуют своего тренера положительным результатом в домашнем матче. Верят в успех римского клуба и букмекеры.

Ставка: победа «Ромы» за 2.15.

Прогноз: В первой встрече команды могут действовать осторожно. Никто не захочет рисковать и совершать ненужные ошибки.

Ставка: обе команды не забьют за 2.10