Каррагер: Я всё ещё думаю, что «Ман Сити» выиграет АПЛ

Экс-защитниквысказался о шансахна победу в английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

«Я всё ещё думаю, что "Ман Сити" выиграет лигу, и вчера вечером я не говорил, что "Ливерпуль" это сделает», — приводит слова Каррагера британское издание Football London.

После 27-и туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 63 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции с 62 баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (61).

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Копенгагена» 6-го марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.