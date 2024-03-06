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    Каррагер: Я всё ещё думаю, что «Ман Сити» выиграет АПЛ

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах «Манчестер Сити» на победу в английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Я всё ещё думаю, что "Ман Сити" выиграет лигу, и вчера вечером я не говорил, что "Ливерпуль" это сделает», — приводит слова Каррагера британское издание Football London.

    После 27-и туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 63 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции с 62 баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (61).

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