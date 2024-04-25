Лидер турнирной таблицы чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад». Приглашаем вас следить за ходом встречи вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 32-х матчах. Команда из Сан-Себастьяна одержала 13 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 46:34.

«Реал Сосьедад» пять матчей кряду не проигрывает в Ла Лиге. В крайнем туре чемпионата Испании «бело-голубые» играли на выезде с «Хетафе». Матч завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в первом тайме.

Эта вторая ничья подряд для подопечных Иманоля Альгуасиля. Ранее «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Альмерией» (2:2). До этого команда из Сан-Себастьяна одержала три победы кряду, обыграв «Гранаду» (3:2), «Кадис» (2:0) и «Алавес» (1:0).

«Реал»

Мадридский «Реал» находится в нескольких шагах от чемпионства. Подопечные Карло Анчелотти занимают первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 81 очко в 32-х матчах: 25 побед, 6 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 70:22.

В предыдущем туре «Реал» в четвертый раз подряд обыграл «Барселону» в Эль-Класико — 3:2. Мадридцы дважды уступали по ходу встречи, но каждый раз восстанавливали разницу в счете, а на 91-й минуте гол Беллингема принес своей команде победу.

Ранее «Реал» пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, выбив из турнира действующего обладателя трофея — «Манчестер Сити». Ответный матч завершился победой мадридцев в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних встречах мадридцы 5 раз праздновали успех, «Реал Сосьедад» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» с коэффициентом 1.80.