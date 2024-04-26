«Факел» назвал имя нового главного тренера

Игорь Черевченко Фото: globallookpress.com
Черевченко заменил в «Факеле» Сергея Ташуева, который покинул команду по семейным обстоятельствам.
Подробности соглашения с 49-летним специалистом не разглашаются.
В тренерский штаб «Факела» вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычеву и Дмитрию Сорокину.
Ранее Черевченко работал в «Локомотиве», «Балтике», «Химках», тульском «Арсенале», а также в таджикистанском «Истиклоле».
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 25 матчей.