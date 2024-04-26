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    Ташуев: Хочу продолжать тренерскую карьеру

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    Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Хочу продолжать тренерскую карьеру. В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи. И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе», — сказал Ташуев «СЭ».

    26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент ворнежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

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