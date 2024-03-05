Часть игроков «МЮ» недовольна тренировками тен Хага и ждет его увольнения

Футболистынадеются на то, что главный тренер командыбудет уволен после завершения сезона.

Некоторые игроки уверены, что большое количество травм связано с неоправданно изнурительными тренировками, сообщает Мanchester Evening News.

В текущем сезоне в «МЮ» было уже 47 случаев травм и болезней. Только Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо ни разу не пропускали матчи из-за повреждений или проблем со здоровьем.

По данным Daily Mail, футболисты «МЮ» склоняются к тому, что тен Хаг будет уволен и к новому сезону команда будет готовиться под руководством другого тренера.

Многое в этом вопросе будет зависеть от мнения сэра Джима Рэтклиффа, который не так давно стал одним из совладельцев клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 27 турв.