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    Часть игроков «МЮ» недовольна тренировками тен Хага и ждет его увольнения

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    Футболисты «Манчестер Юнайтед» надеются на то, что главный тренер команды Эрик тен Хаг будет уволен после завершения сезона.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Некоторые игроки уверены, что большое количество травм связано с неоправданно изнурительными тренировками, сообщает Мanchester Evening News.

    В текущем сезоне в «МЮ» было уже 47 случаев травм и болезней. Только Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо ни разу не пропускали матчи из-за повреждений или проблем со здоровьем.

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    • По данным Daily Mail, футболисты «МЮ» склоняются к тому, что тен Хаг будет уволен и к новому сезону команда будет готовиться под руководством другого тренера.

    Многое в этом вопросе будет зависеть от мнения сэра Джима Рэтклиффа, который не так давно стал одним из совладельцев клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 27 турв.

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