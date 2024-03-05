«Бавария» может купить защитника «Милана» после продажи Дэвиса

Тео Эрнандес Фото: globallookpress.com
Тео стал приоритетной трансферной целью «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
В мюнхенском клубе уверены, что француз станет идеальной заменой для Альфонсо Дэвиса, который решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Руководство «Баварии» надеется выкупить Эрнандеса за 60-70 миллионов евро с учетом бонусов.
Ранее за «Баварию» играл Люка Эрнандес, родной брат Тео, летом 2023-го перешедший в «Пари Сен-Жермен».
Transfermarkt оценивает стоимость Тео Эрнандеса в 55 миллионов евро.