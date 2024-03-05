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    «Бавария» может купить защитника «Милана» после продажи Дэвиса

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    Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Тео Эрнандес
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    Тео Эрнандес

    Тео стал приоритетной трансферной целью «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    В мюнхенском клубе уверены, что француз станет идеальной заменой для Альфонсо Дэвиса, который решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

    Руководство «Баварии» надеется выкупить Эрнандеса за 60-70 миллионов евро с учетом бонусов.

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    • Ранее за «Баварию» играл Люка Эрнандес, родной брат Тео, летом 2023-го перешедший в «Пари Сен-Жермен».

    Transfermarkt оценивает стоимость Тео Эрнандеса в 55 миллионов евро.

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