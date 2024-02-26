Один из ведущих защитников «Баварии» дал согласие на переход в «Реал»

Альфонсо Дэвис Фото: globallookpress.com
Договоренность о предстоящем переходе была достигнута на прошлой неделе после встречи агента канадского футболиста с представителями «Королевского клуба», сообщает The Athletic.
Источник отмечает, что Дэвис хочет играть только за «Реал» и не планирует вести переговоры с «Барселоной» и клубами английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Реал» попросил Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией».
Также писали о том, что мюнхенский клуб вряд ли станет удерживать Альфонсо, который может покинуть команду летом 2025 года на правах свободного агента.
Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.