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    «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»

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    Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом».

    Альфонсо Дэвис
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    Альфонсо Дэвис

    Дэвис дал согласие на переход в «Реал» по окончании текущего сезона, сообщает Relevo.

    Источник отмечает, что теперь «Королевскому клубу» предстоит договориться с «Баварией» о сумме трансфера.

    При этом уже сейчас очевидно, что мюнхенский клуб вряд ли станет удерживать канадского футболиста, который может покинуть команду летом 2025 года на правах свободного агента.

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    • Ранее сообщалось, что «Реал» попросил Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией».

    Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.

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