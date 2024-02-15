«Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»

Защитник «Баварии»согласовал условия личного контракта с мадридским

Дэвис дал согласие на переход в «Реал» по окончании текущего сезона, сообщает Relevo.

Источник отмечает, что теперь «Королевскому клубу» предстоит договориться с «Баварией» о сумме трансфера.

При этом уже сейчас очевидно, что мюнхенский клуб вряд ли станет удерживать канадского футболиста, который может покинуть команду летом 2025 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» попросил Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией».

Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.