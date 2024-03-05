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    Аршавин: В футболе не нужны временные удаления

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался против введения в футболе временных удалений.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривал возможность введения синих карточек, за которые игроков будут наказывать 10‑минутными удалениями. Позже ФИФА подтвердила, что этой идеи решили отказаться.

    «Удалять на определенное время? На данный момент это выглядит не футбольным правилом.

    В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу. Бывают грубые нарушения на "оранжевую" карточку — для красной много, для желтой мало.

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    • То, что придумывает Арсен Венгер, опасно — без офсайдов, еще что‑то, раньше он был поспокойней.

    Для работы в ФИФА он подходит, его мозг рассчитан на глобальные проекты, изменения», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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