ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 20:28
    • Дубль Фодена и гол Холанна принесли «Манчестер Сити» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Атлетико» взял три очка в матче с «Бетисом»
  • 19:51
    • Алаев: Промес? Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ
  • 19:24
    • «Байер» обыграл «Кельн» и увеличил отрыв от «Баварии»
  • 18:28
    • Московское «Динамо» оказалось сильнее «Локомотива»
    Все новости спорта

    Ньямси: В «Локомотиве» заинтересовало то, что это большой клуб с богатой историей и амбициями

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Новичок «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своем переходе в московский клуб.

    Жерзино Ньямси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерзино Ньямси

    «Заинтересовало то, что это большой клуб с богатой историей и большими амбициями.

    Что касается моего роста, безусловно в игре пользуешься преимуществом своих габаритов, наряду с техникой и тактикой. Зачастую это помогает, но иногда приводит к тому, что рефери свистят фол в пользу соперника. А когда соперник делает со мной подобное, фола нет. Это физика — с этим ничего не поделаешь. Просто нужно учитывать эти нюансы.

    Поначалу решение было непростое, но принимал его больше сердцем, потому что понимал, что мне надо выйти из зоны комфорта. Сначала семья, друзья и близкие не были на моей стороне, но всё окончательно решилось после того, как я позвонил своим друзьям, которые играли в России. Общался с Изидором, потому что мы вместе играли, а ещё с Зеффаном, который был в "Крыльях Советов". Они сказали, что никаких проблем не будет, надо приезжать — всё будет здорово. Это стало решающим фактором в принятии решения», — цитирует Ньямси «Чемпионат».

    Напомним, что Ньямси перебрался в «Локомотив» из «Страсбурга».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет каталонцев в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • «Арсенал» уверенно победит и не пропустит
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры