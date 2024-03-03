Ньямси: В «Локомотиве» заинтересовало то, что это большой клуб с богатой историей и амбициями

Новичоквысказался о своем переходе в московский клуб.

«Заинтересовало то, что это большой клуб с богатой историей и большими амбициями.

Что касается моего роста, безусловно в игре пользуешься преимуществом своих габаритов, наряду с техникой и тактикой. Зачастую это помогает, но иногда приводит к тому, что рефери свистят фол в пользу соперника. А когда соперник делает со мной подобное, фола нет. Это физика — с этим ничего не поделаешь. Просто нужно учитывать эти нюансы.

Поначалу решение было непростое, но принимал его больше сердцем, потому что понимал, что мне надо выйти из зоны комфорта. Сначала семья, друзья и близкие не были на моей стороне, но всё окончательно решилось после того, как я позвонил своим друзьям, которые играли в России. Общался с Изидором, потому что мы вместе играли, а ещё с Зеффаном, который был в "Крыльях Советов". Они сказали, что никаких проблем не будет, надо приезжать — всё будет здорово. Это стало решающим фактором в принятии решения», — цитирует Ньямси «Чемпионат».

Напомним, что Ньямси перебрался в «Локомотив» из «Страсбурга».