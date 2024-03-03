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    Гвардиола: Фоден — лучший игрок АПЛ прямо сейчас

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола игру полузащитника своей команды Филипа Фодена после победы в дерби над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 27-м туре АПЛ.

    Филип Фоден
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    Филип Фоден

    «Фоден всегда был талантливым игроком, но теперь он более зрелый, лучше понимает игру, особенно в плане обороны. Он может сыграть в середине, справа, слева, может создавать моменты и резать углы с правого фланга, может забивать с левого фланга. Что тут сказать? Он лучший игрок АПЛ на данный момент, учитывая объём его работы. Он удивителен», — цитирует Гвардиолу BBC.

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    • 23-летний Филип Фоден дебютировал за основной состав «горожан» в 2016 году и сразу стал игроком основной обоймы. В этом сезоне он провел за «Ман Сити» 39 матчей, забил 18 голов, отдал 10 передач. На Transfermarkt полузащитник оценивается в € 110 млн.

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